Afeganistão. Talibã lutam pelo ultimo bastião da oposição antes de anunciar Governo

Os talibã prometem apresentar o novo Governo em breve. Mas os radicais - que chegaram ao poder com promessas de paz e estabilidade - continuam os combates na única província que ainda não controlam.

Fica localizada numa região montanhosa, a norte de Cabul, e é uma das mais pequenas províncias do país. O vale do Panshir é a única região que ainda não está nas mãos dos radicais. Aqui a resistência aos talibã está a ser feita por milícias locais e antigos membros das forças de segurança afegãs.

Os combates intensificaram-se este sábado. A ofensiva dos talibã passa também por cortes nas comunicações e nas redes abastecimento de eletricidade.

A luta pelo ultimo bastião da oposição acontece numa altura em que os radicais se preparam para anunciar novo Governo.

Os EUA já disseram que não vão reconhecer o executivo, mas admitem manter o dialogo. Este domingo secretario de Estado norte-americano desloca-se ao Qatar para intensificar contactos diplomáticos.

Os EUA tentam, desta forma, manter aberta a via do dialogo. Washington sabe que se o ocidente não quiser negociar com os talibã, os radicais têm outras potencias como a China ou a Rússia a quem podem recorrer.

