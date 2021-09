Afeganistão. Reabertura do aeroporto de Cabul permite envio de ajuda humanitária, afirma ONU

Os voos domésticos no aeroporto de Cabul foram retomados cinco dias após a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão. As Nações Unidas sublinham que o complexo é fundamental para a chegada de ajuda humanitária ao país

Três voos no sábado e mais 3 este domingo. As primeiras ligações desde a retirada das tropas aliadas foram garantidas pela mais antiga companhia aérea afegã. A reabertura do aeroporto foi possível graças à intervenção de uma equipa de peritos enviada pelo Qatar e pela Turquia.

No exterior, o complexo está a ser guardado pela força de operações especiais treinada pelos talibã.

As nações unidas sublinham que o aeroporto é fundamental para a chegada de bens de primeira necessidade. Entre os 18 milhões a precisar de ajuda humanitária urgente, há já milhares de deslocados.

Quando voltaram ao poder, os talibã prometeram paz e estabilidade, mas somam-se os relatos de violência e os casos retaliação. Nas últimas horas, uma oficial da policia foi abatida a tiro por três homens armados dentro da própria casa. À BBC, os radicais negaram qualquer envolvimento, mas a versão já foi contrariada por três testemunhas.

A norte de Cabul, continuam os combates na única província que não está nas mãos do regime. Os talibã garantem estar ganhar terreno, a resistência fala em propaganda e garante estar longe da rendição.

