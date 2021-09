Mulher de militar que morreu no ataque em Cabul dá à luz 

A viúva de um dos militares norte-americanos que morreu no ataque junto ao aeroporto de Cabul, no Afeganistão, deu à luz na segunda-feira a uma menina.

Quase um mês depois, Jiennah Crayton deu à luz Levi Rylee Rose McCollum, no Hospital Naval Camp Pendleton, no sul da Califórnia, de acordo com uma publicação no Facebook da avó materna, Jill Miller Crayton.

Numa outra publicação, a mulher considerou que a neta foi uma "luz brilhante" que chegou após "semanas de tristeza".

Rylee McCollum foi um dos 13 militares do exército dos Estados Unidos que morreram no ataque, reivindicado pelo Daesh-K, a 26 de agosto, junto ao aeroporto de Cabul, que fez outros 169 mortos.

Na sexta-feira passada, centenas de pessoas homenagearam McCollum, nas ruas de Jackson, depois dos restos mortais do militar chegarem do Afeganistão.

Amber Baesler

De acordo com o New York Post, muitas das pessoas vieram de cidades vizinhas, algumas a várias horas de distância, para prestar homenagem.

Desde a morte do militar, várias campanhas de angariação de fundos conseguiram arrecadar mais de 900 mil dólares (cerca de 761 mil euros) para ajudar a viúva e a filha que acabou de nascer.

