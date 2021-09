Afeganistão: polícia era alvo das explosões em Jalalabad

Pelos menos três pessoas morreram e 20 ficaram feridas em várias explosões na cidade de Jalalabad, no leste do Afeganistão. Já em Cabul, um carro armadilhado rebentou sem causar vítimas.

Terão sido cinco as explosões, segundo testemunhas na cidade de Jalalabad, e o alvo seriam veículos das forças de segurança, agora assumidas pelo poder talibã.

As vítimas seriam na maioria elementos das milícias islâmicas, mas há registo de civis entre os feridos assistidos nos hospitais.

Esta província no leste do país, é considerada o quartel-general do Daesh Khorasan, responsável pelo ataque de 26 de agosto que provocou mais de 100 mortos juntos ao aeroporto de Cabul.

Também na capital, um carro armadilhado explodiu sem causar vítimas com gravidade. A bomba foi descoberta antes por acaso.