Afeganistão à beira do colapso económico e social

No Afeganistão agrava-se a crise económica e o desemprego. A maior parte dos bancos não reabriu e todos os dias milhares de pessoas fazem fila para levantar dinheiro.

Com a tomada de poder pelos talibãs, os afegãos que trabalhavam no setor público - quase um milhão de pessoas - pereram o emprego. A falta de trabalho, a falta de dinheiro e a subida constante dos preços de bens de primeira necessidade estão a empurrar o país para uma situação dramática em termos humanitários.

Nas previsões das nações unidas, meio milhão de afegãos deverá abandonar o país até ao final do ano.

Nos últimos 20 anos o Afeganistão viveu na dependência da ajuda externa. Mas com a tomada de poder pelos extremistas islamicos, os EUA bloquearam quase 10 mil milhões de dólares em reservas internacionais do banco central do Afeganistão depositados em bancos norte-americanos.

À porta dos poucos bancos que reabriram, há filas intermináveis para levantar dinheiro.

Mais de metade da população afegã vive abaixo da linha de pobreza, há 10 milhões de crianças em risco.

Os doadores internacionais prometeram mil milhões de dólares para ajudar o país, mas a verba não será suficiente para salvar economicamente um país que enfrenta as consequências da seca, falta de alimentos e escassez de dinheiro e emprego.