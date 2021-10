Os refugiados afegãos em risco que procuram a proteção da embaixada de Portugal em Islamabad, no Paquistão, estão a ser mandados embora sem direito sequer a uma entrevista.

Há vários relatos de refugiados que tentam sem sucesso contactar a embaixada através do número de emergência. Os que conseguem chegar à porta são barrados pela polícia paquistanesa.

A SIC falou com um jornalista afegão, que se encontra escondido no país, com duas crianças e a quem a embaixada de Portugal recusou apoio.

