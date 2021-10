Desde a saída das forças lideradas pelos Estados Unidos do Afeganistão, há quase dois meses, que o país perdeu ajudas económicas que financiavam 75% dos gastos públicos.

Através de organizações no terreno, a comunidade internacional prepara-se para enviar ajuda, mas sem passar pelo regime talibã.

O fundo de emergência pretende evitar uma crise humanitária causada pela instabilidade política e pela seca, depois de duas décadas de conflito.

Em menos de dois meses, a liderança talibã atirou os afegãos para uma situação de pobreza extrema. A fome é agora uma realidade para grande parte da população.

A situação económica do país já era frágil e desde que os talibã tomaram o poder tornou-se desastrosa. Com as raparigas impedidas de ir à escola, milhares de professores perderam o emprego e muitas das instituições estatais estão encerradas desde agosto.

