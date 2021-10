Ministro dos Negócios Estrangeiros afegão faz apelo para reconhecimento do Governo talibã

O ministro dos Negócios Estrangeiros interino do Afeganistão apelou à comunidade internacional que reconheça o Governo talibã. Os representantes dos Estados Unidos e do União Europeia reuniu com a delegação afegã, mas sem resultados práticos nem o reconhecimento oficial do Governo talibã.

“Em alguns lugares, uma pessoa ou uma família governa uma série de países, e o facto de todos eles serem reconhecidos, mas o novo governo islâmico do Afeganistão não, é uma injustiça e uma opressão do povo afegão. Não tratem estas pessoas de tal forma que sejam novamente intimidadas. O Afeganistão quer ter uma relação positiva com o mundo e o mundo deverá reagir positivamente a esta mensagem”, disse Amir Khan Muttaqi.

