Afeganistão: pelo menos sete mortos em operação dos Talibã contra o Daesh

Pelo menos três civis e quatro combatentes do Estado Islâmico (Daesh) da Província de Khorosan (EI-K) morreram numa operação dos talibã contra o grupo jihadista na província de Kandahar, no sul do Afeganistão, indicou uma fonte policial.

"Até ao momento, quatro combatentes do EI-K morreram e 10 foram presos (...). Um deles explodiu-se dentro de uma casa", disse à agência France-Presse (AFP) o chefe da polícia provincial, Abdul Ghafar Mohammadi.

Esta operação contra o EI-K foi lançada por volta da meia-noite em quatro distritos da província e decorreu na manhã desta segunda-feira, declarou Mohammadi.

Um membro do serviço de informação dos talibã, que pediu anonimato, disse à AFP que pelo menos três civis morreram.

Desde o seu regresso ao poder em Cabul a 15 de agosto, os talibã, que estão a fazer da segurança a sua prioridade após décadas de guerra, enfrentaram uma onda de ataques liderados pelo EI-K.

O grupo é particularmente ativo em torno da cidade de Jalalabad (leste), uma de suas fortalezas de longa data, onde já realizou ataques aos talibãs em várias ocasiões.

O grupo extremista também tem como alvo a minoria xiita em Kunduz (nordeste), Cabul e na cidade de Kandahar, onde um ataque a uma mesquita em meados de outubro deixou pelo menos 60 mortos.

Criado em 2014, o ramo do EI-K no Afeganistão está presente principalmente no leste do país.

O grupo assumiu a responsabilidade por uma onda de ataques recentes em várias grandes cidades, apresentando-se como o principal rival dos talibãs.

O EI-K é de fação sunita, como os talibã, mas é ainda mais rigoroso que estes e defende uma jihad global.

