Talibã matam responsável pelo atentado ao aeroporto de Cabul em 2021

Era um dos líderes do grupo extremista Estado Islâmico-Khorasan (EI-K), "diretamente envolvido na preparação de operações" terroristas no Afeganistão, disse o porta-voz do Conselho de Segurança dos EUA, sem acrescentar identidade, circunstâncias ou data da morte.