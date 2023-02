Talibãs matam líder do Daesh no Afeganistão

Os Talibãs do Afeganistão anunciaram que assassinaram dois comandantes importantes do Daesh. Segundo os líderes afegãos, Qari Fateh estaria a planear diversos ataques em Cabul, capital do país.

O porta-voz do governo afegão, Zabihullah Mujahid, transmitiu este terça-feira que os Talibãs mataram dois grandes comandantes do Daesh no domingo, alegando que um deles era o chefe de inteligência e operações no Afeganistão, Qari Fateh.

"Fateh planeou diretamente os ataques recentes em Cabul, incluindo algumas contra representações diplomáticas, mesquitas e outros alvos", disse.

Há muito que o grande rival dos Talibãs é o Daesh e o grupo terrorista tem atacado diversas missões diplomáticas e mesquitas do Afeganistão, sendo um dos principais motivos que levou à execução de Qari.

"O criminoso foi julgado ontem à noite pelas suas ações brutais nas mãos das forças especiais do EIA [Emirado Islâmico do Afeganistão] durante uma operação complexa na área residencial de Kher Khana [em Cabul]", explicou Mujahid.

A ONU reconheceu este líder terrorista como um dos principais membros do Daesh na região.

Esta não é a primeira operação de contraterrorismo que os Talibã efetuam, sendo que, no início deste mês, também assassinaram o chefe do Daesh da Índia, Ijaz Amin Ahangar, confirmado pelo próprio grupo terrorista.

O atual governo afegão tem levado a cabo diversas operações contra o Daesh desde que tomaram o poder em Cabul em agosto de 2021, após a retirada das tropas norte-americanas do país.