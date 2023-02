É português o cão mais velho do mundo (e de sempre)

É Rafeiro Alentejano e tem 30 anos : nasceu no dia 11 de maio de 1992, de acordo com o Guinness World Records. A esperança média de vida da raça é de 12-14 anos.

Leonel tinha oito anos quando o cão nasceu. Com um pai caçador, sempre tiveram muitos cães. Já com muitos animais, o pai de Leonel decidiu que não podia ficar com os cães que tinham acabado de nascer.

Se fizermos as contas de acordo com a “idade dos cães”, Bobi tem mais de 210 anos.

Longevidade: o que pode explicar?

Um dos fatores pode ser o "ambiente calmo" da aldeia, aponta Leonel. Além disso, sempre comeu "comida humana": "O que comíamos, ele comia também". A família deixa a comida de molho antes de dar aos animais para tirar a maior parte dos temperos.

"Bebe muita água, cerca de um litro por dia".

O cão nunca foi acorrentado ou preso a uma coleira e sempre passeou pela floresta junto à casa da família Costa.

Com a velhice, andar já é difícil, passa agora a maior parte do tempo com quatro gatos no quintal. Mas durante toda a vida sempre foi aventureiro. Nos dias frios, gosta de estar junto à lareira.

A visão também já acusa a idade: esbarra muitas vezes contra obstáculos.

Ainda assim, os exames mostram que “está bem para a idade avançada” (muito avançada).