Com quase 27 anos, gata Flossie conquista recorde do Guinness

No dia em que completou 26 anos e 329 dias, Flossie recebeu a distinção do Guinness World Records, que passou a considerar este animal de estimação como o gato vivo mais velho do mundo. O recorde de longevidade continua a pertencer a Crème Puff, um gato que morreu em agosto de 2005 e que atingiu os 38 anos e 3 dias.

Flossie nasceu a 29 de dezembro de 1995. Apesar da idade, que nos humanos equivale a 120 anos, encontra-se “bem de saúde”, apenas com problemas de audição e visão.