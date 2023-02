Canto das baleias jubarte deu lugar à agressão física nos rituais de acasalamento

Com a recuperação da população de baleias jubarte na costa da Austrália, a competição entre os machos aumentou e estes diminuíram o canto e passaram a lutar para atrair as fêmeas, revela um estudo.

Cientistas liderados pela Universidade de Queensland (Austrália) analisaram quase duas décadas de dados sobre o comportamento das baleias jubarte, publicando esta quinta-feira os resultados na revista Communications Biology.

O canto das baleias jubarte, emitido pelos machos, está entre os mais complexos do reino animal. Enquanto o seu papel exato é debatido entre os cientistas, é aceite pela comunidade científica que essa música permite que um macho dominante monopolize uma fêmea para se tornar o que é chamado de acompanhante principal.

Em 1997, os machos que cantavam eram "quase duas vezes mais propensos a tentar procriar com uma fêmea do que os machos que não cantavam", referiu a investigadora Rebecca Dunlop, uma das autoras do estudo.

No entanto, em 2015 a situação tinha mudado e os machos que não cantavam tinham quase cinco vezes mais hipóteses de serem vistos a tentar reproduzir-se do que aqueles que cantavam.