Baleia tenta engolir leão-marinho e o momento fica registado

Chase Dekker é um fotógrafo americano e biólogo marinho, e, num momento de sorte, juntou as duas paixões numa fotografia em que captura o momento exato em que uma baleia-jubarte quase engole um leão marinho.

Em declarações à BBC, o biólogo diz que foi um "evento único na vida", e acredita que é a primeira vez que alguém fotografa um momento deste género.

A fotografia foi tirada num barco, que percorria a Baía de Monterey, na Califórnia, Estados Unidos, a 22 de julho, durante mais uma das observações de Chase Dekker a estas espécies.

"Não era um grupo grande. Eram apenas 3 baleias e cerca de 200 leões-marinhos", afirmou o biólogo.

Mas apesar do que indica a fotografia tirada por Chase Dekker, as baleias-jubartes não têm dentes e, por essa mesma razão, alimentam-se de crustáceos através de várias placas de queratina que têm na boca, o que significa que o esófago desta espécie é demasiado pequeno para engolir um leão-marinho.

"A baleia nunca fechou as mandíbulas ao redor do leão-marinho, portanto ele não se magoou. Ficou muito assustado, tenho a certeza, mas não sofreu lesões." garantiu o fotógrafo americano.

Chase Dekker partilhou a fotografia na sua página de Facebook, onde incrédulo dava conta do sucedido. Dirige-se agora com outros entusiastas para Tonga, na Oceânia, para nadar com baleias-jubarte, e assegurou à BBC, que não há risco de eles acabarem por ser engolidos por esta espécie durante a viagem.