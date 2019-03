O antigo chefe do Estado-Maior do Exército admitiu esta quarta-feira que sentiu muitas pressões por causa do roubo de armas em Tancos, mas recusa ter exonerado cinco comandantes a pedido do ex-ministro da Defesa.

Na comissão parlamentar de inquérito, o general Rovisco Duarte disse que se demitiu em solidariedade com Azeredo Lopes, mas que a saída não teve nada a ver com o caso de Tancos.