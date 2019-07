O ex-ministro da Defesa Azeredo Lopes sabia, desde o início, do plano para recuperar as armas que desapareceram dos paióis de Tancos. O Presidente da República não comenta as suspeitas do Ministério Público.

Marcelo Rebelo de Sousa diz que não leu as notícias e que nunca falaria num caso que está a ser investigado.