Arrancou hoje a fase de instrução do caso de Tancos

Teve início esta manhã a fase de instrução do caso do roubo de armas em Tancos, dirigida pelo juiz Carlos Alexandre, que insiste em ouvir presencialmente o primeiro-ministro, António Costa, apesar da autorização do Conselho de Estado.

Após esta fase ficará decidido se o caso segue ou não para julgamento.