Ex-chefe de gabinete informou ministro da Defesa após receber memorando da PJ Militar

No caso de Tancos, o ex-chefe de gabinete de Azeredo Lopes foi ontem ouvido durante quatro horas e meia. Em tribunal, confirmou que depois de receber um memorando com uma fita do tempo por parte do Policia Judiciária Militar deu conta do assunto ao ministro da Defesa, mas garante que nunca terá percebido que estava em casua um alegado encenamento.