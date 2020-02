MP já recebeu pedido sobre alegada violação do segredo de justiça por António Costa

O Ministério Público já recebeu o pedido do juiz Carlos Alexandre sobre a alegada violação, pelo primeiro-ministro, do segredo de justiça externo no processo de Tancos.

Em resposta à SIC, a Procuradoria-Geral da República confirma ter recebido o despacho e diz que a resposta dos procuradores vai ser dada no processo.

O Ministério Público tem 10 dias úteis para decidir se abre ou não um inquérito após a divulgação, na página do Governo, das respostas de António Costa às 100 perguntas do juiz que tem em mãos a instrução do processo de Tancos.