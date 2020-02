Primeiro-ministro já respondeu por escrito às perguntas do juiz Carlos Alexandre

O primeiro-ministro já respondeu, por escrito, às 100 perguntas do juiz Carlos Alexandre sobre o processo de Tancos. António Costa reafirma que não teve conhecimento da encenação montada para a recuperar as armas roubadas.

O chefe de Governo diz ainda que não teve conhecimento dos contactos realizados pelo ministro da Defesa com o então diretor da Polícia Judiciária Militar.

Nas respostas a que a SIC teve acesso, em quase metade o primeiro-ministro responde apenas "Não" às perguntas do juiz.

Entre as muitas questões, o magistrado pretendeu saber que conversas teve com Azeredo Lopes sobre e aparecimento das armas. O magistrado questionou também se foi o chefe do Estado Maior, o ministro da Defesa ou até mesmo o então diretor da Polícia Judiciária Militar que o informou.

