Tancos: o que disse o ex-ministro Azeredo Lopes no interrogatório

O antigo ministro da Defesa, Azeredo Lopes, disse que é normal não registar todos os documentos que entram no Ministério e revelou que já desapareceram dossiês inteiros. No interrogatório, a que a SIC teve acesso, o ex-ministro garante que não falou do informador da PJM às autoridades porque "um ministro não é um órgão de investigação criminal".