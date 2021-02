Autárquicas. Carlos Moedas deverá ser o candidato do PSD a Lisboa

Carlos Moedas deverá ser anunciado, esta quinta-feira, como candidato do PSD à Câmara Municipal de Lisboa. Rui Rio está reunido com o ex-comissário europeu e são esperadas declarações no final do encontro.

Ao que a SIC apurou, Moedas – que atualmente é administrador da Fundação Gulbenkian – será o candidato dos sociais-democratas à capital nas eleições autárquicas de outubro.

Moedas foi secretário de Estado Adjunto do primeiro-ministro no Executivo de Pedro Passos Coelho e assumiu o cargo de comissário português em setembro de 2014, na comissão presidida por Jean-Claude Juncker.

Recorde-se que, há quatro anos, o PSD ficou em terceiro lugar em Lisboa, atrás do PS e do CDS. Nas últimas eleições, a candidata escolhida por Pedro Passos Coelho foi Teresa Leal Coelho e só conseguiu 11,22% dos votos.