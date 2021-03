Autárquicas. Candidato do IL a Lisboa desiste três dias depois do anúncio

O Iniciativa Liberal terá candidato próprio à Câmara de Lisboa, apesar da desistência de Miguel Quintas, o candidato que tinha sido apresentado no último sábado. João Cotrim Figueiredo, deputado e líder do partido, garantiu que não será ele o candidato.

O candidato desconhecido da Iniciativa Liberal à Câmara de Lisboa durou três dias. As razões não foram reveladas. O presidente do partido deixou claro que não será candidato a Lisboa.

Enquanto o Iniciativa Liberal não encontra novo candidato. Carlos Moedas, o candidato do PSD, fica com a coligação eleitoral praticamente fechada.

À esquerda, já é adquirido que o PS irá a votos apenas com o Livre - um partido que já integra as listas de Fernando Medina. Até agora, apurou a SIC, não houve negociações do PS com o Bloco de Esquerda, o PCP ou o PAN. Todos terão candidatos próprios.