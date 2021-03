O PSD apresentou mais 50 candidatos às eleições autárquicas. Entre os escolhidos está o ex-bastonário da Ordem dos Médicos, José Manuel Silva, que será candidato à Câmara de Coimbra.

Esta sexta-feira, a SIC soube que o candidato do Chega a Lisboa será o apresentador Nuno Graciano. A direção do Chega assumiu que o candidato é fora da caixa, mas garante que está comprometido com os valores do partido.

À SIC, Nuno Graciano não adiantou pormenores sobre a candidatura e remeteu mais esclarecimentos para a próxima terça-feira.

Ainda sem candidato para Lisboa estão o Bloco de Esquerda, PCP, PAN e a Iniciativa Liberal.