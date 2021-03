Beatriz Dias é a candidata do BE para a Câmara de Lisboa

A número três do Bloco de Esquerda pelo círculo de Lisboa nas últimas legislativas é o rosto do BE para a Câmara de Lisboa. Confirma-se, como a SIC tinha avançado, que o Partido Socialista e o Bloco de Esquerda concorrem separados apesar do acordo para a governação na Câmara de Lisboa.

Bióloga e professora do ensino secundário, Beatriz Dias vive em Lisboa desde os 4 anos. Nasceu no Senegal, filha de pais guineenses.

É ativista em movimentos antirracistas e na Associação de Afrodescendentes que propôs um memorial de homenagem às pessoas escravizadas.

Últimas das autárquicas: