Francisco Rodrigues dos Santos dá "exemplo" na candidatura às autárquicas

Francisco Rodrigues dos Santos recusa guerras internas na formação das listas para as Autárquicas, mas garante que será a direção do partido que vai indicar os nomes. Depois da reunião do conselho nacional para preparar as próximas eleições, o líder centrista revelou que será candidato em Oliveira do Hospital.

Em 2017, Assunção Cristas chegou-se à frente em Lisboa e ficou em segundo lugar, à frente do PSD. Quatro anos depois, Francisco Rodrigues dos Santos fecha com o PSD um acordo de coligação e concorre com Carlos Moedas como cabeça de lista.

Lugares para o CDS nesta lista haverá seguramente, mas ainda estão a ser acertados. E os nomes, garante o líder centrista, serão escolhidos pela direção.

Francisco Rodrigues dos Santos diz que nem nunca sentiu algum mal estar na concelhia, mas reafirma que a direção do partido terá a palavra final na indicação dos nomes da coligação com o PSD. Também não vê nenhum mal estar com os social-democratas por apoiar Rui Moreira no Porto.

O líder centrista anuncia que as candidaturas que todos os membros da comissão política vão assumir. E garante que dará o exemplo, referindo-se a Oliveira do Hospital. Responde, desta forma, a Adolfo Mesquita Nunes que o desafiou a fazer provar da liderança do CDS sendo candidato às autárquicas.