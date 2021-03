Autárquicas. Candidato do PSD no Porto diz que perder seria uma derrota pessoal

Na primeira intevenção pública, o candidato do PSD à Câmara Municipal do Porto defendeu o regresso às contas certas do tempo de Rui Rio, que acusa Rui Moreira de ter desperdiçado.

Vladimiro Feliz diz que perder seria uma derrota pessoal e recusa pelouros em acordos pós-eleitorais.

Já em Lisboa, Carlos Moedas inaugurou o primeiro cartaz e apresentou o diretor de campanha, o médico de saúde pública, Ricardo Mexia.

O epidemiologista ganhou notoriedade no último ano por causa da pandemia. É, desde 2016, presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública.

Ao que a SIC conseguiu apurar, Orlando Monteiro da Silva, antigo bastonário da Ordem dos Dentistas, vai encabeçar a lista do Chega no Porto.