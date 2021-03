Tribunais não conseguem cumprir a nova Lei Autárquica, avisa a Magistratura

O Conselho Superior da Magistratura avisa que os tribunais não conseguem cumprir a Lei Eleitoral Autárquica. A lei dá cinco dias para verificar a autenticidade das assinaturas e a identidade dos inscritos nas listas candidatas. Toda a operação terá, depois, de ser detalhada em ata.

É a terceira vez, em menos de um ano, que o Conselho Superior da Magistratura avisa o Parlamento. No último parecer, consultado pela SIC, a Magistratura afirma que a norma representa “um trabalho acrescido para o juiz de difícil concretização ou mesmo inexequível, dentro do prazo legal estabelecido”.

A Magistratura acrescenta ainda que "não teve conhecimento prévio da redação que veio a ser introduzida" e que os tribunais não podem ficar "com o encargo de cumprir o impossível e com a responsabilidade do que acontecer em caso de não cumprimento".

A norma contestada pelo Conselho Superior da Magistratura foi aprovada em agosto do ano passado, nas alterações à Lei Eleitoral Autárquica, que em breve será novamente discutida no Parlamento.

Quase todos os partidos apresentaram propostas de alteração, mas a Magistratura está preocupada porque quase todos ignora, mais uma vez, o problema levantado.