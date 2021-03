O candidato do PSD à Câmara do Porto quer tirar a cidade do "modo de câmara lenta".

Vladimiro Feliz diz que se perder nas autárquicas será uma derrota pessoal e recusa o cenário de assumir pelouros num acordo pós-eleitoral.

O candidato "confiável e leal" escolhido por Rui Rio quer reescrever a história e recuperar o legado da cidade das contas certas, que diz ter sido desperdiçado.