Autárquicas. Ricardo Baptista Leite entre os 50 nomes anunciados por Rio

Rui Rio anunciou mais 50 cabeças de lista do PSD às autárquicas, somando já 202 candidatos. Entre os 50 nomes avançados, esta terça-feira, estão nove mulheres. António Oliveira foi anunciado como candidato a Vila Nova de Gaia, o deputado Ricardo Baptista Leite irá concorrer a Sintra e Vladimiro Feliz será o candidato para o Porto.

António Oliveira estreia-se na política. O antigo selecionador nacional vai encabeçar a coligação PSD-CDS contra o socialista Eduardo Vítor Rodrigues. A escolha do antigo futebolista tem sido questionada, devido às posição assumida por Rio sobre a ligação entre a política e o futebol. No entanto, o líder social-democrata destacou, durante a apresentação, que o antigo treinador terminou a atividade na área desportiva há mais de 15 anos e dedicou-se à atividade empresarial.

O deputado Ricardo Baptista Leite é médico infecciologista e vice-presidente da bancada do PSD. Durante a pandemia, Baptista Leite tem assumido um papel de destaque – o que levou Rio a dizer que é “seguramente dos deputados mais conhecidos da Assembleia da República. É atualmente coordenador científico de Saúde Pública do Instituto de Ciências da Saúde da Universidade Católica Portuguesa e assistente convidado da Nova Medical School.

Para a Câmara do Porto, o PSD anunciou a candidatura de Vladimiro Feliz, licenciado em Engenharia Mecânica, na opção de Gestão da Produção. O engenheiro irá encabeçar uma lista que deverá concorrer sem o apoio do CDS. Os centristas estão em negociações com o atual presidente Rui Moreira.