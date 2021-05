Suzana Garcia e Rui Rio encontraram-se pela primeira vez na sede do PSD

Rui Rio e Suzana Garcia estiveram reunidos esta quarta-feira na sede do PSD, em Lisboa. O encontro de quase uma hora e meia serviu para alinhar a estratégia autárquica.

A candidata do PSD à Câmara da Amadora esteve também hoje num almoço cortesia para conhecer o lado parlamentar da social-democrata. No final o líder parlamentar do PSD, Adão Silva, mostrou-se solidário com a candidata.

"Somos profundamente solidários com candidatos. Solidários com a Suzana e solidários com o trabalho da Suzana e queremos muito vê-la como presidente de Câmara", afirmou.

Carlos Moedas, candidato do PSD a Lisboa, foi o primeiro a ser convidado para um almoço cortesia do partido.