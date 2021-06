Governo reúne-se com partidos para marcar data das autárquicas

O Governo vai ouvir esta sexta-feira os nove partidos com representação parlamentar sobre a data das próximas eleições autárquicas.

Segundo a lei, cabe ao Governo marcar a data das eleições, que têm de realizar-se entre final de setembro e meados de outubro.

Parlamento rejeitou adiamento das autárquicas

Em março, a maioria dos partidos considerou que não se justificava o adiamento e, por isso, foi rejeitado no Parlamento o projeto-lei do PSD que propunha o adiamento por dois meses devido à pandemia.

O diploma do PSD apenas teve votos favoráveis da sua bancada e contou com a abstenção do CDS-PP, com os restantes partidos e deputados a votarem contra.

Previa um "regime excecional e temporário" para, devido à pandemia de covid-19, realizar este ano as autárquicas entre 22 de novembro e 14 de dezembro, em vez de, como prevê a lei, entre 22 de setembro e 14 de outubro.