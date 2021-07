Autárquicas. Medina é recandidato a Lisboa e promete creches gratuitas

O candidato do PS à Câmara de Lisboa, Fernando Medina, comprometeu-se esta segunda-feira a tornar as creches gratuitas, uma medida que pretende incentivar a natalidade e a fixação de jovens na cidade.

"Quero anunciar aqui que fará parte do nosso compromisso eleitoral a redução progressiva dos valores pagos pelas famílias com creches, tendo em vista assegurar que se tornarão gratuitas até ao final do mandato para as famílias jovens da classe média que residam em Lisboa", salientou o também presidente da Câmara de Lisboa, na Estufa Fria, na apresentação da sua recandidatura ao município lisboeta, sob o lema "Mais Lisboa".