Autárquicas. Suzana Garcia apresenta candidatura sem a presença de Rui Rio

A candidata do PSD à câmara da Amadora promete aumentar o policiamento no concelho e construir uma nova esquadra para a PSP. Suzana Garcia foi apresentada esta quarta-feira, numa cerimónia que não contou com a presença de Rui Rio.

O líder do PSD optou por estar na apresentação do candidato Fernando Negrão à câmara de Setúbal, que foi marcada para duas horas depois da de Suzana Garcia. Rio pediu para ser representado por David Justino.

Em três meses de candidatura, Rui Rio nunca apareceu em público com Suzana Garcia. A candidata contou apenas com a presença de Francisco Rodrigues dos Santos, líder do CDS, a quem agradeceu “pela coragem em ter vindo”.

Suzana Garcia quer mais policiamento na Amadora e promete mudar-se para o concelho caso venha a ser presidente da câmara. Para isso, terá de derrotar mais de 20 anos de poder socialista.