Carlos Moedas, PAN, Volt e Chega entregam candidatura à Câmara de Lisboa no último dia do prazo

Carlos Moedas, Pan, Volt e Chega entregaram esta segunda-feira as candidaturas autárquicas, no último dia disponível para o fazerem.

O candidato da coligação PSD/CDS levou a candidatura autárquica e quase todos os que nela cabem. Toda a lista à Câmara, bem como os 24 candidatos a presidentes de Junta e à Assembleia Municipal, com um objetivo definido: "Vamos ganhar Lisboa e nada me vai distrair dessa missão".

Também o PAN entregou esta segunda-feira a lista. A candidata Manuela Gonzaga não trouxe tanta gente como Carlos Moedas, mas fez-se acompanhar pela porta-voz do partido.

Já o Chega quer Nuno Graciano como vereador na Câmara de Lisboa e mais votos do que o Bloco de Esquerda e a CDU a nível nacional.

O Volt, partido fundado em 2020, concorre pela primeira vez e com candidato próprio a Lisboa. Também entregou as listas esta segunda-feira, no último dia do prazo.

