Autárquicas. Jerónimo de Sousa admite recuperar Almada e Barreiro

Jerónimo de Sousa traça os objetivos para o PCP nestas eleições: mais votos e mais mandatos. Questionado quais as câmaras que o partido pode vir a recuperar, o secretário-geral diz que pode vencer as autárquicas em Almada e no Barreiro

“Almada foram 300 ou 400 votos de diferença entre nós e o PS. Acho que não é nenhum exagero a possibilidade de ganhar a câmara municipal. Naturalmente também a câmara do Barreiro, embora não tenha sido perdida nas últimas eleições, foi anteriormente”, afirma o secretário-geral.

O secretário-geral defendeu a ideia de que é possível “uma recuperação” das autarquias, como possíveis maiorias.

Sobre o Orçamento do Estado, Jerónimo de Sousa foca-se nas propostas apresentadas pelo partido que “poderiam resolver muitos dos problemas nacionais, mesmo alguns que são de emergência”.

“Eu apreciaria muito mais que o Governo concretizasse, neste Orçamento de 2021 que vigora, aquilo que votou a favor, designadamente muitas propostas do PCP”, reforçou Jerónimo de Sousa, sublinhando as medidas sobre o Serviço Nacional de Saúde.

Afirma que os anúncios feitos por António Costa nas últimas semanas é “um processo de boas intenções” e afirma preferir “mais a concretização do que gestos de simpatia”.

Sobre a sua sucessão no partido, Jerónimo de Sousa afirma que “isso não é preocupação do partido”.

“Um dia morremos todos. Mas eu não datava este mandato no quadro das exigentes tarefas que temos.”

