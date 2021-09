Autárquicas. Rio pedala com Duarte Pacheco com objetivo de "melhorar muito nas eleições"

Rui Rio diz estar focado em conquistar mais câmaras nas eleições autárquicas. O líder do PSD começou o dia de pré-campanha com um passeio de bicicleta em Torres Vedras.

Na terra do ciclista Joaquim Agostinho, Rui Rio começou o segundo dia de pré-campanha com o pé no pedal. Acompanhou Duarte Pacheco, cabeça de lista a Torres Vedras, num passeio de bicicleta de 3 km até à Câmara.

Rui Rio é líder do PSD, mas sabe que tem Rangel à espreita. Nos últimos dias, o eurodeputado tem feito campanha, por iniciativa própria, com vários candidatos do PSD a autarquias de norte a sul.

A viagem seguiu para norte, onde Rio foi recebido, juntamente com Manuel Ferreira Leite, no primeiro encontro de mulheres autarcas social-democratas, na Batalha. Nem Rui Rio nem Manuel Ferreira Leite pouparam nas críticas aos socialistas.