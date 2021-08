Rui Rio visita área ardida de Castro Marim e Tavira e critica falta de coordenação nos incêndios

Rui Rio apontou várias críticas à falta de coordenação no combate aos incêndios.

Esta segunda-feira, o líder do PSD visitou as áreas ardidas em Castro Marim e Tavira e afirmou que houve "erros graves" no combate ao incêndio que afetou 6.000 hectares depois de ter ouvido os relatos dos populares.

O responsável defendeu que tem de haver uma "cadeia de comando diferente" para que a opinião de quem está no terreno "conte" a quem está "lá longe" a coordenar as operações "sem o conhecimento exato do que em cada momento exato está a acontecer".

"Ter os camião cisterna ao lado e não começar a apagar o fogo porque ainda não veio a ordem para poder utilizar a água naquela situação concreta, é algo que nenhum português há de entender", realçou.

O líder do PSD criticou ainda a secretária de Estado da Administração Interna, Patrícia Gaspar, por ter vindo ao terreno afirmar que "podia ser pior", quando foi "brutal" a área de território ardida, notou.

