Fogo de Castro Marim destruiu casas, negócios e milhares de hectares de floresta

O incêndio em Tavira, Castro Marim e Vila Real de Santo António já está controlado, mas os meios mantêm-se no local para evitar possíveis reacendimentos. Os últimos dias foram de sobressalto para os habitantes dos três concelhos. O fogo destruiu casas, negócios e muitos milhares de hectares de floresta.

Quem ficou com as casas e negócios destruídos quer, agora, encontrar uma solução para os prejuízos causados. O balanço final dos estragos só será feito pelos bombeiros e pela GNR quando o incêndio ficar extinto.

O alerta para o incêndio rural foi dado às 01:05 de segunda-feira e o fogo chegou a ser dado como dominado pelas 10:20, mas o "quadro meteorológico severo", com altas temperaturas e vento, estiveram na origem de uma "reativação muito forte, em pleno período crítico do dia, junto à cabeça/flanco direito do incêndio original, e este ficou rapidamente fora da capacidade de extinção".

