Autárquicas. Catarina Martins diz que Governo não tem coragem para fazer alterações de fundo

O Bloco de Esquerda garante que não vai ceder nas negociações do Orçamento do Estado em matérias que considera essenciais para a recuperação do país. Em pré-campanha nos Açores, Catarina Martins insiste nas alterações ao código do trabalho.

A três semanas das autárquicas, o foco do Bloco de Esquerda divide-se entre as eleições e as negociações com o Governo para o Orçamento do Estado. Consideram que, para recuperar a economia, é preciso fazer alterações de fundo em matérias que são basilares para o país, como o trabalho e a saúde.

Em pré-campanha nos Açores, Catarina Martins disse que o Governo não tem coragem para avançar e garante que o partido não vai abrir mão daquilo que tem de ser feito

A revisão da lei laboral é um tema que o Bloco de Esquerda e o Governo não veem da mesma forma: esta sexta-feira o ministro da Economia, Siza Vieira, disse que a revisão da lei laboral e as negociações do Orçamento são temas completamente independentes.

Catarina Martins considera que as declarações de Siza Vieira são “extemporâneas” e reafirma que “as discussões nunca podem ser separadas”.

Partidos e Governo têm até outubro para ultrapassar divergências e chegar a um consenso. A proposta de Orçamento do Estado para 2022 tem de chegar à Assembleia da República até dia 11.

