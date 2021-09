"Medina mostrou ser um presidente de Câmara profundamente humano e humanista"

António Costa foi esta quinta-feira dar a mão a Fernando Medina na campanha eleitoral para a Câmara de Lisboa. O chefe do Governo admitiu que falhou no apoio à cultura e se não fosse o autarca, ter-se-ia perdido uma geração de artistas na capital.

António Costa caracterizou Fernando Medina como o "grande presidente da Câmara Municipal de Lisboa do século XXI", argumentando que o candidato do PS assumiu as "batalhas estratégicas" do país como "grande prioridade" da sua candidatura a Lisboa.

"É porque o Fernando acredita mesmo nas pessoas, porque o Fernando tem uma visão de desenvolvimento da cidade - em que a habitação acessível é central, em que o desenvolvimento da mobilidade suave e sustentável é essencial, em que o apoio aos mais idosos é fundamental, em que a universidade e o empreendedorismo têm um papel central no desenvolvimento da cidade - que o Fernando é o grande presidente da câmara municipal de Lisboa do século XXI", salientou António Costa.

O secretário-geral do PS falava no Pátio da Galé, em Lisboa, na apresentação pública da Comissão de Honra da candidatura da coligação 'Mais Lisboa' (PS/Livre), liderada pelo atual presidente da Câmara Municipal da capital, Fernando Medina.