PAN propõe ciclovia entre quatro concelhos de Lisboa

O PAN apresentou uma proposta que une quatro concelhos da Grande através de uma ciclovia, no mesmo dia em que a líder do partido, Inês de Sousa Real, decidiu apresentar queixa-crime ao Ministério Público por ameças de morte nas redes sociais.

Sobre a proposta da ciclovia, a mesma é apontada ao mesmo tempo que o PAN considera existirem problemas em Lisboa.

" A Área Metropolitana de Lisboa tem hoje um grave problema do ponto de vista da mobilidade e precisamos, por isso, de criar alternativas às pessoas", cita a líder partidária.

A ciclovia ligará Sintra, Odivelas, Amadora e Lisboa e o orçamento projetado é de 10 milhões de euros.

"Toca exatamente no fim do concelho de Sintra, vai-se agarrar à fronteira entre Odivelas e Amadora, e desce a fronteira até Carnide", refere o candidato do PAN à Câmara Municipal de Sintra, Miguel Santos.