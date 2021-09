Líder do CDS acusa Costa de ser desleal ao usar PRR nas autárquicas

O líder do CDS acusa António Costa de estar a ser desleal com os eleitores ao insistir em falar do PRR.

Francisco Rodrigues dos Santos andou por Coimbra e Oliveira do Hospital onde concorre à Assembleia Municipal.

Em Coimbra, o ex-bastonário da Ordem dos Médicos tem PSD, CDS e mais cinco partidos e um movimento de cidadãos para tirar a Câmara a Manuel Machado.