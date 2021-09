PSD quer conquistar Câmara de Leiria ao PS 

O PSD quer conquistar a Câmara de Leiria ao PS.

Rui Rio acredita num bom resultado e que a estratégia do partido vai dar frutos.

"Para isso, fazemos diferente: é não prometer aquilo que não podemos cumprir. É este comportamento que acredito que vai dar os seus frutos, as pessoas vão perceber que nós somos diferentes, queremos ser diferentes e estamos crentes que o povo português vai premiar essa diferença, essa seriedade e sinceridade", apela Rui Rio.

A terceira e última arruada de sexta-feira aconteceu em Leiria, onde a direção nacional escolheu como candidato o vereador Álvaro Madureira contra as estruturas locais.

Em Leiria, o presidente do PSD considerou que o partido pode ter uma "oportunidade acrescida" de vitória, uma vez que o candidato do PS não foi o que venceu as duas últimas eleições.

Além de Álvaro Madureira pelo PSD, concorrem a Leiria o presidente da Câmara, Gonçalo Lopes (PS), Pedro Machado (PAN), Sérgio Silva (CDU), Luís Paulo Fernandes (Chega), Marcos Ramos (Iniciativa Liberal), Luís Miguel Silva (BE), Fábio Seguro Joaquim (CDS-PP/MPT) e Filipe Honório (Livre).

Nas últimas eleições autárquicas, em 2017, o PS manteve a liderança da Câmara de Leiria, conquistando oito mandatos, enquanto o PSD obteve três.

Leia mais: