Rui Rio diz que não vai apresentar queixa na CNE contra António Costa

Rui Rio anunciou que não vai apresentar queixa contra António Costa, devido às promessas eleitorais que o primeiro-ministro tem vindo a fazer. Diz que a Comissão Nacional de Eleições (CNE) já deu razão ao PSD sobre a violação do dever de neutralidade. O líder do PSD disse ainda que “se continuar” à frente do partido, vai propor a deslocalização de outros organismos públicos para além do Tribunal Constitucional.

Em Setúbal, Rui Rio acredita que o candidato do PSD tem uma hipótese de vencer. A câmara é comunista há 20 anos, mas o autarca da CDU está fora da corrida.

O líder do PSD aproveitou o dia para responder às manchetes dos jornais: a CNE avisa que as promessas eleitorais de António Costa ameaçam o dever de neutralidade. No entanto, para que possa agir, é necessário que alguém apresente queixa. Não será Rui Rio, garante.

Também a transferência do Tribunal Constitucional para Coimbra foi um dos assuntos predominantes na campanha do PSD.

Em Sintra, o Rui Rio aposta em Ricardo Batista Leite, contra a vontade das estruturas locais do partido, para destronar Basílio Horta.