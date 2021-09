Autárquicas: PAN e Alexandre Faria limpam praia em Carcavelos 

O PAN começou este domingo com uma limpeza de praia, em Carcavelos, com Alexandre Faria, o candidato do PS, numa coligação com o Pessoas-Animais-Natureza e o Livre.

A coligação inédita em Cascais é uma tentativa para derrotar o PSD que está no poder há 20 anos.

Durante a ação, Inês de Sousa Real, deixou o aviso de que não haverá coligações no Orçamento do Estado porque o PAN vai lutar por causas próprias.

Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nas eleições autárquicas de 26 de setembro.

Quem for às urnas, vai receber três boletins de voto para a Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia.

