PAN elogia CNE por alerta a António Costa sobre "dever de neutralidade"

O PAN congratula-se com a CNE por ter alertado António Costa para o "dever de neutralidade" durante a campanha, a propósito do Plano de Recuperação e Resiliência.

A líder do PAN, Inês de Sousa Real, andou esta sexta-feira por um dos concelhos onde é mais difícil conquistar votos, em Oeiras, e visitou o Centro de saúde e um Equipamento Social que dá apoio a pessoas com paralisia cerebral.

O aviso da Comissão Nacional de Eleições a António Costa deu força à número um do PAN neste território.

"Evidentemente, poderá e deverá intervir nestas circunstâncias, agora, tem é de facto que haver esta equidistância. É normal e natural que todos nós falemos do Plano de Recuperação e Resiliência, mas não pode servir como arma política para capturar ou ganhar autarquias, porque, acima de tudo, tem de ser o trabalho e os programas políticos de cada um que fazem com que os cidadãos vão às urnas e votem", disse a líder do PAN.