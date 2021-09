António Costa passou este domingo por sete localidades do distrito do Porto, a maioria com câmaras socialistas.

Em Matosinhos, criticou a Galp, depois de um dia que começou com uma pequena manifestação por causa da poluição num rio.

António Costa não quer tocar nas perguntas que podem manchar a campanha, repete a mensagem que o acompanha desde o início e reservou o discurso mais forte para Matosinhos.