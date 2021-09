Costa desafia PSD no concelho de Marcelo

O secretário-geral do PS, António Costa, esteve no sábado em sete concelhos do Minho, onde quer destronar o PSD, na campanha as eleições autárquicas.

Costa passou por Celorico de Basto, que nunca foi socialistas e de onde o atual Presidente da República partiu para as duas candidaturas presidenciais.

Mais de 9,3 milhões de eleitores podem votar nas eleições autárquicas de 26 de setembro.

Quem for às urnas, vai receber três boletins de voto para a Câmara Municipal, Assembleia Municipal e Assembleia de Freguesia.

